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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) -
Süper Lig'in 18'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Son paslara dikkat etsek daha farklı da olabilirdi" dedi.
Son 5 haftada iyi futbol oynadıklarını dile getiren Rıza Çalımbay, "Bir tek Beşiktaş maçını kaybettik. Ama son iki maçımız 2-2 bitti. Hepsinde 2-1 galipken son dakikada goller yiyip berabere bitirdik. Yine bugün de 2-1'ken sıkıtılar yaşadık. Ama bugün takımız maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadı, mükemmel pozisyonlar yakaladı. Maçın başında mağlup duruma düşmemize rağmen oyundan hiç kopmadılar. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslara dikkat edebilseydik farklı bir maç olacaktı. Tabii ki en büyük etkenlerden bir tanesi de Antep'in kalecisi Günay'ın mükemmel oynamasıydı. Bayağı pozisyonlar çıkardı. Ama ben takımımın oyunundan, ilk 10 dakikadan sonra oynadığı oyundan çok memnunum, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Antep takımının çıkışı vardı zaten uzun süredir mağlup olmuyordu. Kendi sahamızda kazanmamız çok önemliydi. Çünkü bizim kalan 3 maçımız var devreye kadar. İnşallah bunun arasında takviyeler de yapacağız. Kalan 3 maçımızda ne kadar puan alırsak bizim için o kadar iyi. Çünkü ikinci yarı telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bir daha ikinci yarı yok. Her şeyi çok iyi yapıp, ikinci yarıya çok iyi şekilde başlamamız gerekiyor. Oynayacağımız son 3 maç ile salı günü oynayacağımız kupa maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
"RAKİBİN VAR TEPKİSİNE KATILMIYORUM"
Rakip takımın VAR konusundaki tepkisi ile ilgili konuşan Çalımbay, "Açıklamalara katılmıyorum. Ben kalecilerini övdüm. İki tane topumuz direkten döndü, bütün şutlarımızı çıkardı. Biz üstün oynadık. Pozisyon olarak da üstün oynadık. İlk 10 dakika hariç. pozisyon pozisyon bakarsanız bizim ilk yediğimiz golde de faul yoktu. Bize göre hiç yoktu ama döndü o top gol oldu. Biz de çok itiraz ettik ama olmadı. Bize hep oldu böyle şeyler. Şu var, biz iyi oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık. Ben Antep'in kalecisini övüyorum, gerçekten mükemmel oynadı. Benim de eski öğrencim. Kendisini de maçtan sonra tebrik ettim. Bugünkü galibiyetimize başka bir şey bulmasınlar. Biz hem oynadığımız oyun hem de girdiğimiz pozisyonlarla bu galibiyeti hak ettik" şeklinde konuştu.
"KESİNLİKLE TRANSFER YAPILACAK"
Devre arasında takviyeler yapacaklarını belirten Çalımbay, "Transfer kesinlikle olacak. Yüzde 100 olacak. Bizim kafamızda en az 3-4 transfer olması var. Onları yapmaya çalışacağız" dedi.GABRIEL MARGARIT: BİZİ VAR YENDİ
Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ise "Uzun zamandan sonra ilk defa maç kaybediyoruz. Bugün belki iyi oynayamadık. Bence bugün bizi Sivasspor değil, VAR yendi. 31 puanımız var. Herkes bize karşı. Erzurumspor maçında son dakikada VAR'dan puan kaybettik. Maç 2-1'ken yüzde 100 bir penaltımız verilmedi. VAR hiç bir zaman yanımızda değil. Biraz sinirliyiz. Dengede olması lazım, Bütün takımlar için uygulamanın aynı olması  gerekiyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
-Gabriel Margarit'in açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-01-09 16:34:53

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