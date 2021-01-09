Yiğidolar, ligde 5. galibiyetini aldı

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Gaziantep FK maçı ile Süper Lig’de 18. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Gaziantep mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 17. maçını oynadı. Sahadan 21 galip ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 5. galibiyetini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Kırmızıbeyazlılar, ligin ikinci haftasında Erzurumspor’u 20, ligin beşinci haftasında Kayserispor’u 31, ligin on üçüncü haftasında Konyaspor’u 10 ve on dördüncü haftada ise Gençlerbirliği’ni 31 yenmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 17 mücadelede 19 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.

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