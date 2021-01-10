Su şişesi kazaya neden oldu Sivas’ta otomobil sürücüsü yan koltuktaki su şişesini düzeltirken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı

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Sivas’ta otomobil sürücüsü yan koltuktaki su şişesini düzeltirken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Üç aracın karıştığı kazada kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Şeyhşamil Mahallesi Türkistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.O. idaresindeki 58 HK 959 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü yan koltukta bulunan su şişesini düzeltirken biranda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 58 TR 212 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 58 TR 212 plakalı otomobil de yan tarafında park halinde bulunan 58 ABE 486 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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