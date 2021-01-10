Sivasspor rotayı kupa maçına çevirdi

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DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 18. hafta maçında dün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan ve rakibini 21 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden salı günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile As Başkan Faruk Taşseten de takip etti. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 12 Ocak Salı günü saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

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