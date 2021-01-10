Demir Grup Sivasspor'da kupa mesaisi

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 18'inci hafta maçında dün sahamızda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ara vermeden salı günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğerleri ise topla birlikte ısınma çalışması yaptı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Kaleciler Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörümüz Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı.

Antrenmanın bir bölümünü Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile As Başkan Faruk Taşseten de takip etti. Kırmızı-Beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Salı günü saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-01-10 16:13:26



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