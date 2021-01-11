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Sivasspor, Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

DHA

Sivasspor, Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı


SİVAS,(DHA)Süper Lig'de çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor, transfere hızlı girdi. Uzun yıllar Gençlerbirliği'nde görev alan, bu sezonun başında Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan Ahmet Oğuz, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.
Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden tecrübeli sağ bek, Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın içeriğinin gün içinde açıklanması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Sivas DHA
2021-01-11 11:46:41

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