Sivas sokakları, kısıtlama sonrası kalabalık



Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, hafta sonu uygulanan kısıtlamanın ardından bugün hava sıcak da olunca cadde ve sokaklar kalabalıklaştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sivas'ın cadde ve sokakları hareketlendi. Vaka sayıları ile hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının düştüğü kentte, kısıtlama sonrası dışarı çıkanlar arasında, sosyal mesafeye uymayanlar olduğu gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri ise halkı tedbirlere uymaları için uyardı.

Kısıtlama sonrası dışarı çıktığını belirten Burcu Yılmaz (23), "Günü değerlendiriyoruz, ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Kar yok şu an bayağı garip bir durum. Mutlu mu olsak, sevinsek mi, bilemiyorum. Kar yağmasını istemiyor değilim" dedi.

Mehmet Korkmaz (42) ise "Geçen ay da buradaydım. O zaman bu kadar kalabalık görmemiştim. Trakya bölgesinde de bu şekilde yoğunluk var. Kısıtlama iyi gidiyor. Buradaki vakaların azaldığını duydum. Vatandaşın yoğunluğunu da hafta sonu kısıtlamasına bağlıyorum. Hava da güzel, bu yüzden yoğunluk oluşturdu" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla vakit geçiren Melih Doğan (23) da "Hafta sonu kısıtlama sonrası insanlar kendini dışarı attı. Çok yoğun ve hava da sıcak. Haliyle insanlar vakit geçiriyor. Biz de arkadaşlarımızla buluştuk, birlikte vakit geçiriyoruz. Bu güzel günü değerlendirmek istedik. Kalabalık olması vaka sayılarının artmasına sebep olabilir. Bu yüzden herkesin maske ve mesafeye dikkat etmesi gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-01-11 17:52:42



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