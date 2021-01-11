Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yayalara çarptı: 4 yaralı

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Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLANSİVAS, (DHA) SİVAS'ta polisin dur ihtarına uymayarak otomobille kaçan B.A (16), kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan B.A. yönetimindeki 34 BTH 340 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ilk olarak seyir halindeki Mehmet Şahin yönetimindeki 58 AH 354 plakalı araca daha sonra ise kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Çarpma sonrası kaçmaya devam eden aracı 100 metre sonra polis ekipleri durdurdu. Kazada A.Y., D.A., S.T., ve M.Ş., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü B.A. ile yanında bulunan B.S. (17) ise gözaltına alındı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonda ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-01-11 21:23:39



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