Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, saha taraması yapan Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçilerini doğal ortamlarında dronla havadan görüntüledi.

Saha taramalarını sürdüren Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas kırsalında yaban keçileri ile karşılaştı. Sürü halinde gezen ve yiyecek aradığı sanılan yaban keçileri, havadan dronla görüntülendi. Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler, ilgi çekti.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-01-12 10:58:15



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