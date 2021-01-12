Hakan Genç: “3 Futbolcuyu kadromuza katacağız” Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Genç: “Üst lige çıkmak belki biraz daha iddialı olabilir”

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, devre arasında takıma 2 veya 3 futbolcu takviye edeceklerini söyledi. Genç, “23 futbolcu ile yollarımızı ayıracağız, yerine de 23 tane kadromuza yeni futbolcu katacağız. Amacımız iyi bir mücadele vermek ve PlayOff oynamak” dedi.

2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor’da Kulüp Başkanı Hakan Genç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde düzenlenen programda konuşan Genç, “Sivas Belediyespor şehrimizin ikinci büyük takımı. Bana göre başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü mütevazi bütçelerle, ruhunu ortaya koyan ve mücadele eden bir takım ortaya koyduk. Yönetim olarak sorumluluğumuzun farkındaydık. Elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterdik. Gerçekten daha iyi olabilirdik. PlayOff dediğimiz basamağın içerisinde yer alabilirdik ama futbol bu. Bazen hedefleriniz uyum sağlamıyor. İlk başta şu hedefle yola çıktık, birincisi güzel futbol oynayacağız dedik. Bu sözümüzde de durduk. Kesinlikle takımımızın futbolu gerçekten çok güzel. İkincisi de PlayOff oynatmak istiyoruz dedik. PlayOff’a çok uzak değiliz. Aramızda 35 puan fark var. Çok fark yok. İkinci devre takımımıza birkaç tane daha takviye yapmayı düşünüyoruz. Başarabilirsek, bu şehre PlayOff heyecanı yaşatmak istiyoruz. Gerçekten güzel ve mütevazi bir takımız. Ağırlıklı olarak da Sivaslı futbolcular da gerçekten çok fazla. Futbolcuları, teknik heyetimizi ve yönetimimizi ligi bu noktada tamamladıkları için kutluyorum” dedi.



“PlayOff oynatmak istiyoruz”

Cuma günü Antalya kampının başlayacağını ifade eden Başkan Genç, “Bu Cuma takımımızı kampa götürüyoruz. 7 gün sürecek. Kampımız Antalya’da olacak. Ligin arası çok az. Hatta Süper Lig’de kamp yapabilen takım dahi yok. Bizim ligimizde de 15 gün kadar boşluğumuz var. 7 gün kadar bir kamp yapacağız. Şuan futbolcu araştırıyoruz. Transfer kolay olmuyor. Ligde ortalama 400500 bin liradan bahsediliyor, bu da yarım dönem için. Bizim kulübümüzün bu kadar bütçesi yok. Bizde kendi gücümüzün yettiği olabilecek en iyi futbolcuları almaya çalışıyoruz. Şuana kadar görüştüğümüz kişilerle sonuç almak üzereyiz ama netleşmeden herhangi bir isim paylaşamıyoruz. 23 güne kadar 23 futbolcuyu kadromuza katacağız. Giden birkaç arkadaşımız da olacak. 23 futbolcu ile yollarımızı ayıracağız, yerine de 23 tane kadromuza yeni futbolcu katacağız. Amacımız iyi bir mücadele vermek. Gerçekten PlayOff oynatmak istiyoruz. Üst lige çıkmak belki biraz daha iddialı olur ama PlayOff heyecanını şehre yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.



Gazetecilere forma hediye etti

Programın ardından Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Sivas’ta görev yapan gazetecilere 58 sırt numaralı Sivas Belediyespor forması hediye etti.

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