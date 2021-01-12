Başkan Bilgin’den kurumlara ziyaret Başkan Bilgin kurum ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sivas Adliyesini ziyaret ederek personelle bir araya geldi

Başkan Bilgin kurum ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sivas Adliyesini ziyaret ederek personelle bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gönül belediyeciliği anlayışıyla kentteki kurumları ziyaret ediyor. İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Bilgin görevli personellerle bir araya geldi. Başkan Hilmi Bilgin, personelin istek ve taleplerini dinledikten sonra çeşitli hediyeler verdi. Kurum çalışanları ile birlikte öğle yemeğine katılan Başkan Bilgin, 2021 yılının hayırlı bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.

Başkan Bilgin’den Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı konuşmada, “Bizim temel misyonumuz bu. Bunu yaparken de tek derdimiz var milletimizin belirlediği gündemden milletimizin beklediği hizmetleri bu şehre kazandırmak. Tek gücümüz var milletimizin hayır duası milletimizin bize vermiş olduğu destek. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla tüm STK’larımızla ortak akıl dediğimiz istişare dediğimiz kültürü ortaya koyabilirsek bu şehre neler yapabilirsek daha huzurlu ve güvenli hissederler veya ne yapmazsak bu duyguyu sağlayabiliriz. Amacımız her zaman ortak payda da buluşabilmek. Herkesi kapsayan herkese faydası olacak hizmetleri projeleri şehrimize kazandırmak istiyoruz. Bu noktada bizim en büyük paydaşımız bize yol göstericimiz dün bizi eğiten okullarda çilemizi çeken derdimizi üstlenen bizi bu günlere getiren yetiştiren öğretmenlerimiz ve eğitim camiası Bu noktada sizlerin öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın bizlere vereceği büyük destekler var, fikirler var projeler var. Her zaman söylediğimiz gibi biz bazen göremeyebiliriz, eksik kalabiliriz. Ama bu noktada sizler bizleri uyarır yanlışa yanlış doğruya doğru derseniz biz de sizden aldığımız gücü yetkiyi en doğru şekilde kullanarak milletimize hizmet etmiş oluruz. Ben ev sahipliğiniz için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ile Sivas Adliyesini ziyaret eden Başkan Bilgin burada de personelle bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.