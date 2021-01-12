Başkan Bilgin’den kurumlara ziyaret Başkan Bilgin kurum ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sivas Adliyesini ziyaret ederek personelle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bilgin’den kurumlara ziyaret Başkan Bilgin kurum ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sivas Adliyesini ziyaret ederek personelle bir araya geldi

İHA

Başkan Bilgin’den kurumlara ziyaret Başkan Bilgin kurum ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sivas Adliyesini ziyaret ederek personelle bir araya geldi

Başkan Bilgin kurum ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sivas Adliyesini ziyaret ederek personelle bir araya geldi
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gönül belediyeciliği anlayışıyla kentteki kurumları ziyaret ediyor. İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Bilgin görevli personellerle bir araya geldi. Başkan Hilmi Bilgin, personelin istek ve taleplerini dinledikten sonra çeşitli hediyeler verdi. Kurum çalışanları ile birlikte öğle yemeğine katılan Başkan Bilgin, 2021 yılının hayırlı bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.
Başkan Bilgin’den Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı konuşmada, “Bizim temel misyonumuz bu. Bunu yaparken de tek derdimiz var milletimizin belirlediği gündemden milletimizin beklediği hizmetleri bu şehre kazandırmak. Tek gücümüz var milletimizin hayır duası milletimizin bize vermiş olduğu destek. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla tüm STK’larımızla ortak akıl dediğimiz istişare dediğimiz kültürü ortaya koyabilirsek bu şehre neler yapabilirsek daha huzurlu ve güvenli hissederler veya ne yapmazsak bu duyguyu sağlayabiliriz. Amacımız her zaman ortak payda da buluşabilmek. Herkesi kapsayan herkese faydası olacak hizmetleri projeleri şehrimize kazandırmak istiyoruz. Bu noktada bizim en büyük paydaşımız bize yol göstericimiz dün bizi eğiten okullarda çilemizi çeken derdimizi üstlenen bizi bu günlere getiren yetiştiren öğretmenlerimiz ve eğitim camiası Bu noktada sizlerin öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın bizlere vereceği büyük destekler var, fikirler var projeler var. Her zaman söylediğimiz gibi biz bazen göremeyebiliriz, eksik kalabiliriz. Ama bu noktada sizler bizleri uyarır yanlışa yanlış doğruya doğru derseniz biz de sizden aldığımız gücü yetkiyi en doğru şekilde kullanarak milletimize hizmet etmiş oluruz. Ben ev sahipliğiniz için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ile Sivas Adliyesini ziyaret eden Başkan Bilgin burada de personelle bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sedef hastalarına sevindiren haber Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, sedef hastalığı ile mücadele eden vatandaşların takibinin yapılması amacıyla Sedef Hastalığı Polikliniği açtı
YEREL HABERLER Sedef hastalarına sevindiren haber Cumhuriyet ...
Hakan Genç: “3 Futbolcuyu kadromuza katacağız” Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Genç: “Üst lige çıkmak belki biraz daha iddialı olabilir”
YEREL HABERLER Hakan Genç: “3 Futbolcuyu kadromuza katacağız” Sivas ...
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’nden seri ziyaretler
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’nden seri ...
Kılıçkaya Barajı'nda sular çekildi, eski yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kılıçkaya Barajı'nda sular çekildi, eski yerleşim ...
Nadir görüyorlardı, droneye yakalandılar Sivas’ta doğada nadir olarak görülen yaban keçileri drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Nadir görüyorlardı, droneye yakalandılar Sivas’ta ...
Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi
Ürküten görüntü, barajdan geriye nehir yatağı kaldı Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya barajı yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Drone ile havadan görüntülenen barajdan geriye sadece barajı oluşturan nehir yatağının kaldığı görüldü
YEREL HABERLER Ürküten görüntü, barajdan geriye nehir yatağı ...
Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor Sivas’ta yaklaşık 30 çocuk kumbarasında biriktirdiği paralarla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mont ve bot yardımı yapıyor
YEREL HABERLER Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor Sivas’ta ...
Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor Sivas’ta yaklaşık 30 çocuk kumbarasında biriktirdiği paralarla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mont ve bot yardımı yapıyor
YEREL HABERLER Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor Sivas’ta ...
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı Sivas’ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü önce otomobile, ardından kaldırıma çıkarak yayalara çarptı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı Sivas’ta ...
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yayalara çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yayalara çarptı: 4 ...
Sivasspor’da Ahmet Oğuz an meselesi!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Ahmet Oğuz an meselesi!
Sivas sokakları, kısıtlama sonrası kalabalık
YEREL HABERLER Sivas sokakları, kısıtlama sonrası kalabalık
Doğal gaz tankeri ile TIR çarpıştı, yangın çıktı
YEREL HABERLER Doğal gaz tankeri ile TIR çarpıştı, yangın çıktı
Korkutan yangın, aracının yanışını gözyaşları içerisinde izledi Sivas’ın Suşehri ilçesinde PVC yüklü tırla, LNG tanklı tankerin çarpıştığı kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Korkutan yangın, aracının yanışını gözyaşları ...
Sürekli kaza olan kavşakta, motosiklet ve otomobilin çarpışması kamerada
YEREL HABERLER Sürekli kaza olan kavşakta, motosiklet ve otomobilin ...
İsmail Güneş'in hatırası basın müzesinde yaşayacak 2009 yılında şehit olan İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş, İsmail Güneşin şehit olduğu gün kullandığı cihazları Sivas’ta kurulacak olan basın müzesine bağışladı
YEREL HABERLER İsmail Güneş'in hatırası basın müzesinde ...
İsmail Güneş'in kamerası ve fotoğraf makinesi Basın Müzesi'ne bağışlandı
YEREL HABERLER İsmail Güneş'in kamerası ve fotoğraf makinesi Basın ...
Tedbirler işe yaradı, vak'a sayılarında yüzde 70’lik düşüş
YEREL HABERLER Tedbirler işe yaradı, vak'a sayılarında yüzde 70’lik ...
Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüs aşıları geldi, ilk sağlık çalışanlarına uygulanacak
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüs aşıları geldi, ilk ...
Azerbaycanlı 50 şehit ve gazi çocuğuna burs desteği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Azerbaycanlı şehit ve gazi ailelerinden 50 öğrenciye burs desteği sağlayacak
YEREL HABERLER Azerbaycanlı 50 şehit ve gazi çocuğuna burs ...
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kuruluşunu ilan etti Yeni kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, kuruluşunu Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresinin yapıldığı Kongre Müzesi önünde ilan etti.
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kuruluşunu ilan ...
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kuruldu
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kuruldu
Rıza Çalımbay: İyi bir hava yakaladık
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: İyi bir hava yakaladık