Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

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SİVAS,(DHA)Demir Grup Sivasspor, dün prensip anlaşmasına vardığı Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyen ve sonrasında sezon başında Kasımpaşa´ya transfer olan Ahmet Oğuz´un yeni takımı Sivasspor oldu. Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Ahmet Oğuz, kırmızı-beyazlı ekiple 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Sivasspor, transferi sosyal medya hesapları üzerinden duyururken, ''Ailemize hoş geldin Ahmet Oğuz" ifadeleri kullanıldı.

DHA-Spor Türkiye-Sivas DHA

2021-01-12 18:58:45



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