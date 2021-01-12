Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda D.G. Sivasspor, Adana Demirspor’u uzatmalar sonunda 21 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
72. dakikada Yatabare’nin ortaladığı topta Gradel kaleci Vedat ile karşı karşıya geldi ancak topa dokunamadı.
74. dakikada Traore’nin pasında ceza sahası içerisindeki Yunus rakiplerini çalımlayarak geçti, kaleci ile karşı karşıya geldiği pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muammer topu çıkarttı.
80. dakikada Robin’in ceza sahası içerisindeki pasında Kone’nin şutu kaleci Vedat’tan döndü.
84. dakikada ceza sahası dışında kazındığı topla ceza sahasına giren Yatabare’nin şutunda top dışarı çıktı.
106. dakikada ceza sahası içerisinde Gradel’in pasında Yatabare topa dokundu ancak Tayyib son anda golü önledi.
110. dakikada Mehmet Akyüz’ün ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Hasan topu kaleye göndermek istedi. Top yan ağlarda kaldı.
116. dakikada Fajr’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 21
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Mehmet Şengül xx
D.G. Sivasspor: Muammer xx, Robin xx (Appindangoye dk. 112 ?), Caner xx, Camara xx, Ziya xx, Cofie xx, Hakan xx (Fajr dk. 46 xx), Yasin xx (Gradel dk. 55 xx), Jorge Felix xx (Kone dk. 77 xx), Ninga xx (Erdoğan dk. 55 xx), Kayode xx (Yatabare dk. 46 xx)
Yedekler: Samassa, Ali, , Kerem, Barış
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Adana Demirspor: Vedat xx, Okan xx (Osman dk. 100 ?), Tayyip xx, Semih xx, Mehmet xx, Traore xx, Gökhan xx (Hasan dk. 67 x), Yunus xx (Emircan dk. 88 ?), Sinan xx (İsmail dk. 67 xx), Sedat xx (Dibba dk. 46 xx), Lanzafame xx (Mehmet dk. 46 xx)
Yedekler: Emre, İzzet, Tolga, Süleyman
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Goller: Yasin (dk. 36), Yatabare (dk. 116) (D.G. Sivasspor), Yunus (dk. 43) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Ziya (D.G. Sivasspor)
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