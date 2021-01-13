Sosyal Koruma Kalkanı'ndan Sivas’a 174 milyon liralık destek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; geçtiğimiz yıl korona virüs salgınının başladığı Mart ayından 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan süreçte Sivas’ta Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında ihtiyaçlılara 174 milyon 146 bin 767 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatıyla hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanıyla Sivas´ta dönemsel ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişildi. Salgın sürecinin devam ettiği Sivas’ta zor durumda kalan vatandaşlar devletin sıcak elini her daim yanında hissetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı´nca, Sivas’ta Sosyal Destek Programı, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneği kapsamında yapılan ödemelerin 31 Aralık 2020 itibariyle son durumu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sivas´ta geçtiğimiz yıl salgının başladığı Mart ayından 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan sürede 174 milyon 146 bin 767 lira ödeme yapıldı.

Sivas´ta Sosyal Destek Programı çerçevesinde 44 bin 478 kişiye 44 milyon 478 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Kısa Çalışma Ödeneği ile 12 bin 593 kişiye 63 milyon 495 bin 578 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 7 bin 97 kişiye 23 milyon 596 bin 199 lira ve İşsizlik Ödeneği kapsamında 5 bin 443 kişiye 24 milyon 304 bin 942 lira ödeme yapıldı.

´Biz Bize Yeteriz Türkiyem´ kampanyası kapsamında Sivas’ta 10 bin 884 kişiye 10 milyon 884 bin lira ödendi. Ayrıca normalleşme desteği kapsamında 9 bin 240 kişiye 7 milyon 388 bin 48 lira destek sağlandı. Tüm bu ödemelerin toplamı ise 174 milyon 146 bin 767 liraya ulaştı.

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