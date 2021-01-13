Görme engellileri anlamak için gözlerini kapattılar Sivas’ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Vali Ayhan ile katılımcılar görme engellileri anlamak için gözlerini kapatarak program takip ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engellileri anlamak için gözlerini kapattılar Sivas’ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Vali Ayhan ile katılımcılar görme engellileri anlamak için gözlerini kapatarak program takip ettiler

İHA

Görme engellileri anlamak için gözlerini kapattılar Sivas’ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Vali Ayhan ile katılımcılar görme engellileri anlamak için gözlerini kapatarak program takip ettiler

Sivas’ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Vali Ayhan ile katılımcılar görme engellileri anlamak için gözlerini kapatarak program takip ettiler.
Sivas’ta 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Şemsi Sivasi Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdür Ebubekir Sıddık Savaşçı, görme engelli öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Programı bir süre gözleri açık takip eden Vali Ayhan ve katılımcılar daha sonra farkındalık oluşturmak için gözlerini uyku bandıyla kapatarak takip ettiler. Vali Salih Ayhan etkinlikte yaptığı konuşmada, “Hepinizi çok seviyorum. Rabbim akıl ve gönül birlikteliği versin. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Sizlere hizmet ederken benim en büyük manevi motivasyonlarımsınız. Bu şehrin ve bu hizmetlerin inşallah sizlerin dualarıyla, inanarak ve sizlerden de güç alarak sizlerin yaşam kalitesini artırarak daha çok hizmet edeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su stresi kapıda, 20-25 yıl sonra su sıkıntıları artacak Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, günümüzdeki iklim şartlarının devam etmesi halinde önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde su sıkıntılarının artacağını ve tedbir olarak atık suların arıtılarak tekrardan kullanılmasının zorunlu hale gelebileceğini söyledi
YEREL HABERLER Su stresi kapıda, 20-25 yıl sonra su sıkıntıları artacak Prof. ...
E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj
YEREL HABERLER E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj
Sivas’ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri birleşti, hedef 100 bin koyun Sivas’ın Altınyayla ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin bir araya gelmesiyle kurulan dernekle ilçede koyun sayısının 100 bine çıkarılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Sivas’ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri birleşti, ...
Yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay başlayacak Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi´ne (SİVTAŞ) ait yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay içerisinde başlayacak, Şubat ayında ise seri üretime geçilecek.
YEREL HABERLER Yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay ...
Sosyal Koruma Kalkanı'ndan Sivas’a 174 milyon liralık destek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; geçtiğimiz yıl korona virüs salgınının başladığı Mart ayından 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan süreçte Sivas’ta Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında ihtiyaçlılara 174 milyon 146 bin 767 lira ödeme yapıldığını açıkladı.
YEREL HABERLER Sosyal Koruma Kalkanı'ndan Sivas’a 174 milyon liralık ...
Araştırma: Liseliler 'telefon bağımlısı', ailede en pahalı telefonu kullanıyorlar
YEREL HABERLER Araştırma: Liseliler 'telefon bağımlısı', ailede en ...
Eşleri yurt dışına gitmesin diye fırın açan eltilerden dayanışma
YEREL HABERLER Eşleri yurt dışına gitmesin diye fırın açan ...
Cüneyt Dumlupınar: "Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak" Adana Demirspor teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar: "Buraya hak ederek geldik"
YEREL HABERLER Cüneyt Dumlupınar: "Hedefimiz Süper Lig’e ...
Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor maçının ...
Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Arkadaşlarımız çok yorgun ve bitkin" "Zorda olsa kendi sahamızda galip gelip turu geçtik"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyet ...
Mecnun Otyakmaz: Hedefimiz kupayı kaldırmak
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Hedefimiz kupayı kaldırmak
Mecnun Otyakmaz: "Hedefimiz kupayı kaldırmak" Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Çok zor turlar bizi bekliyor" "10 numaraya iyi bir transfer yapacağız"
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: "Hedefimiz kupayı ...
Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 2 - Adana ...
Demir Grup Sivasspor, ZTK'da çeyrek finale yükseldi
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, ZTK'da çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 1 - Adana ...
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Sivasspor, Ahmet Oğuz’u kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sivasspor, Ahmet Oğuz’u kadrosuna kattı
Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık ...
Sivas'ta yüzlerce kaçak kol saati ve cüzdan ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas'ta yüzlerce kaçak kol saati ve cüzdan ele ...
Modern öğretmen odalarını meslek liseleri tasarlayacak Sivas’ta 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde yenilenecek olan 140 öğretmen odasını meslek liseleri tasarlayacak.
YEREL HABERLER Modern öğretmen odalarını meslek liseleri ...
Bu proje 30 ilde uygulanacak 2020 yılında 4 pilot ilde uygulanmaya başlanan “Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamaları İle Yaygınlaştırılması Projesi” Sivas dahil olmak üzere 30 ilde uygulanacak
YEREL HABERLER Bu proje 30 ilde uygulanacak 2020 yılında 4 pilot ...
Vali’den TSYD’ye plaket Vali Ayhan kurulduğu günden bu yana takdir toplayan TSYD Sivas Şubesi’ne 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle plaket verdi
YEREL HABERLER Vali’den TSYD’ye plaket Vali Ayhan kurulduğu günden ...
Sivas'ta, 18 derece ile 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta, 18 derece ile 91 yılın ocak ayı sıcaklık ...
Sivasspor, Alaaddin Okumuş ile prensipte anlaştı
YEREL HABERLER Sivasspor, Alaaddin Okumuş ile prensipte anlaştı