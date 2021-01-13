Sivasspor ara vermedi! Yeni transfer Ahmet Oğuz, idmana çıktı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda dün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan ve rakibini 21 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Sivasspor, ara vermeden cumartesi günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Adana Demirspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenilene çalışması yaparken, diğer sporcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Yeni transfer ilk idmanına çıktı
Yapılan antrenmanda kırmızıbeyazlıların yeni transferi Ahmet Oğuz da yer aldı. Oğuz’un Sivasspor’da 77 numaralı formayı giyeceği de öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.