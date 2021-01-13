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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

İHA

Sivas’ta yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı yoğun bir şekilde geldi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde yoğunluğunu arttırdı. SivasAnkara karayolu Köklüce mevkiinde bir çekicinin kayarak makaslaması nedeniyle bir süre araç ulaşımına kapandı. Kapanan yol yaklaşık 2 saat sonra açıldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sürücülerin yardımı ile kurtarıldı. Karayolları ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışması ile trafik kontrollü olarak sağlandı.
Öte yandan yoğun kar yağışının etkili olduğu SivasTokat karayolu Çamlıbel mevkiinde araç ulaşımına kapandı. SivasKayseri karayolu ile Beştepeler mevkiinde çekicilerin yolda kalması nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Kapanan noktaların açılması için çalışma başlatıldı.
Vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ve yolda kaldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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