Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (2)

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140 KÖY YOLU KAPANDI

Kar yağışının görülmesi köy yollarını da etkiledi. Yağışın etkisiyle birlikte il genelinde 140 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, sabah saatlerinden itibaren yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde kar yağışının birkaç gün daha aralıklarla etkili olması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-01-14 11:33:28



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