Sivas’ta sağlık çalışanlarına aşılama çalışması başladı Sivas Numune Hastanesinde ilk Covid-19 aşısı Başhekim Kenan Kaygusuz’a yapıldı

Sivas’ta ilk Covid19 aşısı Sivas Numune Hastanesinde Başhekim Kenan Kaygusuz’a yapıldı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınını ortadan kaldırmada en etkili yöntemlerden birisi olan korona virüs aşısı, geçtiğimiz günlerde ülkeye giriş yapmıştı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ilk aşıyı olarak tüm Türkiye'de aşı uygulaması başlattı. Sivas’ta tüm sağlık birimlerine dağıtımı gerçekleştirilen aşının, bugün itibariyle uygulanmasına başlandı. Sivas Numune Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama merkezinde ilk aşılama, yapıldı.

İlk aşı Numune Hastanesi Başhekimi Kenan Kaygusuz'a yapıldı. Kaygusuz yaptığı açıklamada, “Hayırlı olsun diyelim Covid mücadelesinde önemli bir aşama aşı. Biliyorsunuz tedavisi olan bir şey değil ama aşılama çok önemli özelikle salgın vakaların azaldığı bu dönemde aşılarında olması inşallah tamamen virüsü ortadan kaldıracak ve insanlarımızı daha rahat daha iyi günlere getirecek diye düşünüyorum. Burası yaklaşık 20 ama şuan için 10 poliklinikle çalışıyor burayı arttırma kapasitemiz var. Şuan da aşıyı sağlık çalışanlarına yapıyoruz öncelikli olarak randevularını alıyorlar, 10 dakika da bir olacak şekilde çalışıyoruz. İlk 5 gün tüm sağlık çalışanları yapılacak aşılama ondan sonra bakanlığımızın önerdiği şekilde 65 yaş üstü ve diğer vatandaşlarımıza aşılamaları peyderpey yaptıracağız. Sivas’ta şuanda tüm sağlık çalışanlarına yetecek kadar aşımız var, dediğim gibi bu aşılarda öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılacak, Şuanda zorlama yok isteğe bağlı yapılacak benim tüm insanlara önerim mücadelenin sonuna geldik bunu da tamamen bitirmek için aşı olmanın şart olduğunu söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

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