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Yıldız kayak merkezi sezona hazırlanıyor Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldız Kayak Kış Sporları Turizm Merkezi karla buluştu.

İHA

Yıldız kayak merkezi sezona hazırlanıyor Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldız Kayak Kış Sporları Turizm Merkezi karla buluştu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldız Kayak Kış Sporları Turizm Merkezi karla buluştu.
Kuraklığın etkisini hissettirdiği Sivas’ta uzun süredir beklenen kar geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettirdi. Sivas ve çevre illerden bir çok vatandaşın vazgeçilmezi olan Yıldız Kayak Kış Sporları Turizm Merkezi de karla buluştu. Etkili olan kar yağışı ve sisle gözden kaybolan 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı’nda da kartpostallık görüntüler oluştu. Kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.
Beklenen karın yağması ile tesislerde sezon hazırlıkları da hız kazandı. Pistlerde son kontroller yapıldı. Yapay karlama sistemleri gözden geçirildi.
Kayak merkezi bu yıl inşa edilen Bungalov evleriyle ağırlayacağı misafirlerini bekliyor.
Yıldız Kayak Kış Sporları Turizm Merkezi sorumlusu Bayram Çevik, “Uzun zamandır beklediğimiz kar geçtiğimiz gün Yıldız Dağı’nda başladı. Şuan da pistlerimizde 30 santimetre civarında kar mevcut. Tabii bunu yapay karlama sistemiyle destekleyeceğiz. Yapay karlamayla birlikte pistlerimizi en kısa zamanda açmayı planlıyoruz. Ocak ayının 18’i 20’si gibi bir sıkıntı olmazsa pistlerimizi açmayı düşünüyoruz. Bütün kayak severleri Yıldız Dağına bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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