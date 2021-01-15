'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan Altınkale, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Altınkale, sarı ve beyaz görünümü ile sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte görsel güzellik sundu.

Sivas Valiliği tarafından kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenlerinin bir benzeri olarak hazırlanan Altınkale'de, kar yağışı ile birlikte güzel manzara ortaya çıktı. Pamukkale'nin aksine kükürtten gelen sarı renk nedeniyle 'Altınkale' olarak isimlendirilen alanın etrafı, beyaz örtüyle kaplandı. Travertenlerin bir kısmı da beyaza büründü. Sarı ve beyaz rengiyle ilgi çeken Altınkale, dronla havadan görüntülendi. Sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-01-15 09:04:35



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