Sivas’ta 2020’de satılan konut sayısı 10 bin'i geçti Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında 9 bin 292 konutun satıldığı Sivas'ta 2020 yılında 10 bin 11 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre 2019 yılında 9 bin 292 konutun satıldığı Sivas'ta 2020 yılında 10 bin 11 konut satıldı. Sivas’ta geçtiğimiz yıl içerisinde satılan 10 bin 11 konutun 3 bin 735’ini ipotekli satışlar, 6 bin 276’sını ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta 2020 yılında satılan konutların 3 bin 852’sini ilk satış, 6 bin 159’unu ise ikinci el satış oluşturdu.

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