Yasağa rağmen açık kahvenin sahibi ile kağıt oynayan 12 kişiye para cezası



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yasak olmasına rağmen müşteri kabul eden kahve sahibi ile içeride kağıt oyunu oynayan 12 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 13 bin 398 lira ceza kesildi.

Kent merkezindeki Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan kahvede, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri kabul edildiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince kahveye yapılan baskında 12 kişi, kağıt oyunu oynarken yakalandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan iş yeri sahibine 3 bin 150, 12 müşteriye ise 854'er lira olmak üzere toplam 13 bin 398 lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas

2021-01-15 10:33:20



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