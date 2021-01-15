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Sivas’ta 37 köy yolu ulaşıma kapalı Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından kapalı kalan 37 köy yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor

İHA

Sivas’ta 37 köy yolu ulaşıma kapalı Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından kapalı kalan 37 köy yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından kapalı kalan 37 köy yolunda temizleme çalışmaları sürüyor.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürümüştü. Yağın karla birlikte 140 köy yolu araç ulaşımına kapanmıştı. Kapalı köy yollarının açılması için hızla çalışma başlatıldı. Kapalı kalan 37 köy yolunda temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin yol temizleme çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi.

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