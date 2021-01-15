Buzlanma kazaya neden oldu Sivas’ta yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolü kaybeden tır yola devrildi

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Sivas’ta yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolü kaybeden tır yola devrildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Malatya karayolunun 37. Kilometresinde meydana geldi. 21 HA 686 plakalı tır, soğuk havanın etkisiyle buzlanan yolda kontrolde çıktı ve dorsesi yola devrildi. Maddi hasarla atlatılan kazara yol kısman trafiğe kapandı.

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