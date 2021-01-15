Sivas’ta ilk etapta 10 bin aşı Tüm Türkiye’de aşılama işleminin başlaması ile birlikte Sivas’ta da ilk etapta 10 bin sağlık çalışanı aşılanacak

Tüm Türkiye’de aşılama işleminin başlaması ile birlikte Sivas’ta da ilk etapta 10 bin sağlık çalışanı aşılanacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği korona virüs aşısı “CoronaVac”a kullanım onayı vermesi sonrası ülke genelinde aşılama süreci başladı. Sağlık Bakanlığı, başta aile sağlık merkezleri olmak üzere tüm hastanelerde aşı hizmeti verileceğini açıkladı. Bunun üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde de aşılama çalışmaları başladı. Aşı Polikliniği devreye sokularak yaklaşık 10 enjeksiyon odası kuruldu ve başta sağlık çalışanları olmak üzere randevu alanlara aşılama süreci hastanemizde başlatıldı.

“Tünelin sonunda ışık görünmüştü zaten’’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanlığımızın onayı ile başlatılan aşı çalışmaları hastanemizde de başladı. İlk iki gün hastane çalışanlarımıza aşılarını yapıp daha sonra vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız. Tünelin sonunda ışık görünmüştü zaten. İnşallah bu aşı ile bu pandemi belasından kurtuluruz. İlimize yaklaşık 10 bin sağlık çalışanı olduğu için 10 bin aşı geldi. Fakat aşılama yapıldıktan sonra vatandaşlarımız rahata kavuştuk diye düşünmesin; mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar. Bu pandemi süreci bitene kadar kurallara devam etmeliyiz” dedi.

Öte yandan Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan aşı olan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek onlara şifa dilediler.

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