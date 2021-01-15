Jandarma ekipleri karla kaplı arazide kuşlara yem bıraktılar

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekipleri, karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşları unutmadı.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşları unutmadılar. Ekipler, devriye esnasında sorumluluk alanlarındaki çeşitli noktalara kuşlar için yem bıraktı.

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