Başakşehir ile Sivasspor 25. randevuda

Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir ile DG Sivasspor, birbirlerine 25. kez rakip olacak.

Başakşehir ile Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 maçta Sivasspor 7, Medipol Başakşehir ise 10 galibiyet elde etti. 7 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu müsabakalarda Yiğidolar 28 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir ise 32 gol kaydetti.

Kırmızıbeyazlı takım, Süper Final Avrupa Grubu müsabakasında da Başakşehir ile 20112012 sezonunda karşı karşıya geldi. Oynanan 2 mücadele İstanbul temsilcisinin galibiyetleriyle sona ermişti.

Sivasspor ve Başakşehir, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 11 eşitlik ile sona ermişti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.



Sivasspor’da 2 eksik

Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, turunculacivertliler karşısında takımını yalnız bırakacak.



Fayçal Fajr kart sınırında

Sivasspor'un, Başakşehir ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.



Sivasspor’un deplasman karnesi

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 deplasman maçının sadece 1'ini kaybeden Sivasspor, geri kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Yiğidolar, tek mağlubiyetini gol atamadığı ve 30 biten Beşiktaş karşılaşmasında aldı.



Yiğido 3 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de Sivasspor, 3 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etmişti. Rakip Başakşehir ise son 2 müsabakayı kazandı.



Çalımbay’dan dikkat çeken istatistik

Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımlara rakip olduğu son 14 lig maçını kazanamayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu müsabakalardan 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle ayrılmıştı. Çalımbay, son şampiyon unvanını elinde bulunduran ekiplere karşı son galibiyetini Kasım 2011'de yine Sivasspor'un başında 20 Fenerbahçe'yi yendiği maçta almıştı.



Sivasspor'un 500. maçı

Sivasspor, Süper Lig´de 500. maçına çıkıyor. Sivasspor, 20052006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 499 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, ligde 185 galibiyet, 134 beraberlik ve 180 mağlubiyet aldı. 684 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 692 golü de kalesinde gördü.

DG Sivasspor ligde toplam 689 puan topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.