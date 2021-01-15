Eken , “Koruma alanı sınırı daraltırsın” Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, şehir içerisinde koruma altına alınan binaların sıkıntılara neden olabildiğini belirtip koruma alanı sınırının daraltılması gerektiğini söyledi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eken , “Koruma alanı sınırı daraltırsın” Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, şehir içerisinde koruma altına alınan binaların sıkıntılara neden olabildiğini belirtip koruma alanı sınırının daraltılması gerektiğini söyledi.

İHA

Eken , “Koruma alanı sınırı daraltırsın” Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, şehir içerisinde koruma altına alınan binaların sıkıntılara neden olabildiğini belirtip koruma alanı sınırının daraltılması gerektiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, şehir içerisinde koruma altına alınan binaların sıkıntılara neden olabildiğini belirtip koruma alanı sınırının daraltılması gerektiğini söyledi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri yapılması planlanan Fuar alanı için düşünülen yerlerde incelemelerde bulundu. Ardından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i ziyaret eden Başkan Eken, her zaman yanlarında olan üyelerin sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür etti.
Başkan Eken, “Sivas’ta gerçekten birlikle, beraberlikle Ticaret ve Sanayi Odası İle işbirliği için ve her zaman için sıkıntılarımızı, taleplerimizi dinleyip çözüm bulduklarından dolayı Başkanımız Hilmi Bilgin’e teşekkür ediyoruz. 2021 yılında aynı başarıyı, aynı birlik ve beraberliği devam ettireceğimize inancımız tamdır” dedi.
“Koruma alanı sınırı daraltılsın2
Atatürk ve Bankalar Caddesinde bulunan binaların koruma kapsamına alınması nedeniyle yaşanan sıkıntıyı dile getiren Başkan Eken, “Koruma sınırları ile ilgili üyelerimizin çok büyük sıkıntıları var. Bununla ilgili Anıtlar Kurulumuza dilekçemizi verdik. Bu anlamda belediyemizden ve başkanımızdan özellikle Anıtlar Kurulundaki toplantıda sınırın daraltılmasıyla ilgili bir talebimiz olacak. Fuar alanı yapma sözümüz olmuştu, Sayın İsmet Yılmaz Bakanımızda, Sayın Valimizde bunu desteklemişti. En başından beri Belediye Başkanımızda bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yaparız demişti. Fakat bir yıldır kamuoyunda özellikle üyelerimizden, Odamıza talepler geldi. Fuar alanı dediniz ne zaman yapacaksınız şeklinde. Belediye Başkanımızdan fuar alanını 2021 yılında belirleyeceğimiz yer tahsisi gerek Belediyemizin gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla gerek Valiliğimizin önderliğinde ne yapacaksak bugün burada kendilerine izah edip inşallah 2021 yılında fuar alanımızın Sivas’a kazandırırız diye umut ediyoruz. Başkanımıza bizi kabul ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
“Ticaret odası tüm sektörlerin çatısıdır”
Ticaret ve Sanayi Odasının, şehirdeki faaliyet gösteren hemen hemen tüm sektörlerin temsilcisi bir çatı kuruluş olduğunu ifade eden Başkan Bilgin şu şekilde konuştu; “Dolayısı ile şehrin ortak hissiyatını ortak beklentisinde en iyi şekilde yukarıya ifade eden, talepleri ilgili kurum ve kuruluşlara ifade eden önemli bir sivil toplum örgütümüz. Biz yola çıkarken de bunu hep söylemiştik, şehir ile ilgili her kararı muhatapları ile ilgilileriyle istişare ederek değerlendirerek, şehrin ortak akılını, ortak hafızasını harekete geçirerek hizmet etmenin doğru olduğuna inandık. Bunda da bizim en önemli paydaşımız Ticaret ve Sanayi Odamızdır. Çünkü biraz öncede söyledim hemen hemen her sektörden ticareti, esnafı, organize sanayisi, tüccarı her seferde temsil ediyor. Bu noktada talepleriniz de bizim için önemli. Anıtlar Kurulu Müdürümüzle de görüştük Ömer Beyle de o noktada Bekir bey ile de istişare ettik. Onu inşallah gündeme alacağız. O konunun bizde takipçisiyiz. Şehrin fuar alanı ihtiyacı varsa Ticaret ve Sanayi Odamız var diyorsa, var olduğunu kabul ediyoruz. Biz, bu noktada bizim üzerimize düşen Milli Emlak noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlığı noktasında takip edilecek hususları takip ederek, 2021 yılı içerisinde zamanın ruhuna, zamanın beklentilerine uygun bir şekilde sadece belli bir dönem kullanılacak bir alan değil işlevsel olarak her zaman her alanda şehre hizmet verecek bir eseri birlikte şehre kazandırmaya biz varız. Bu noktada bizim üzerimize düşen yerel yönetim olarak Belediye olarak yapmamız gereken ne varsa biz orada hazırız. Ben bu noktada Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, Meclis Başkanımıza çok değerli üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte, bizi biz yapan bu şehre değer katacak projeleri hayata geçeriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor, İstanbul’a ulaştı
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbul’a ulaştı
Kar yüzünden yaylada 600 koyunla mahsur kalan çoban, 5 saatte köye ulaşabildi
YEREL HABERLER Kar yüzünden yaylada 600 koyunla mahsur kalan çoban, ...
Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma
YEREL HABERLER Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda ...
Gürün’de ilk aşı başhekime uygulandı Sivas'ın Gürün ilçesinde aşılama işleminin başlamasıyla ilk aşı Gürün Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Aysun Şahin’e uygulandı
YEREL HABERLER Gürün’de ilk aşı başhekime uygulandı Sivas'ın Gürün ...
Özel görüntülerini ele geçirdikleri kadına şantaj yapmışlardı, hakim karşısına çıkartıldılar Sivas’ta cep telefonuna uzaktan yazılım yükleyerek, ele geçirdikleri özel görüntüleri ile şantaj yaparak kadından para talep eden şahıslar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Özel görüntülerini ele geçirdikleri kadına şantaj ...
E-posta gönderdikleri kadına, 'casus yazılım' ile şantaj yapanlar adliyede
YEREL HABERLER E-posta gönderdikleri kadına, 'casus yazılım' ile ...
Başakşehir ile Sivasspor 25. randevuda
YEREL HABERLER Başakşehir ile Sivasspor 25. randevuda
Sivas Valiliği 'kar' klibi beğeni topladı Sivas Valiliği kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından kentin karla kaplı eşsiz görüntülerini hazırladığı video klip ile sergiledi. Klip kısa sürede beğeni topladı.
YEREL HABERLER Sivas Valiliği 'kar' klibi beğeni topladı Sivas ...
Özer Karadaş: “2. devreye iyi başlamak istiyoruz”
YEREL HABERLER Özer Karadaş: “2. devreye iyi başlamak istiyoruz”
Özlemle beklenen kara en çok sevinin onlar oldu Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı etkisini gösterdi, etrafı beyaza bürüyen kar vatandaşlar kadar soğuk havayı seven kangal köpeklerini de sevindirdi
YEREL HABERLER Özlemle beklenen kara en çok sevinin onlar ...
Baraj ortasındaki yarım ada, sahibi tarafından satılığa çıkarıldı Sivas’ın Suşehri ilçesi Kılıçkaya Baraj Gölü’nün ortasında bulunan 6 ortaklı yarım ada sahibi tarafından internet üzerinden 8 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.
YEREL HABERLER Baraj ortasındaki yarım ada, sahibi tarafından ...
Jandarma ekipleri karla kaplı arazide kuşlara yem bıraktılar
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri karla kaplı arazide kuşlara yem ...
Sivas’ta ilk etapta 10 bin aşı Tüm Türkiye’de aşılama işleminin başlaması ile birlikte Sivas’ta da ilk etapta 10 bin sağlık çalışanı aşılanacak
YEREL HABERLER Sivas’ta ilk etapta 10 bin aşı Tüm Türkiye’de aşılama ...
Sivas Valiliği'nden 'kar' klibi
YEREL HABERLER Sivas Valiliği'nden 'kar' klibi
Sivas'ta, 10 bin sağlık çalışanı aşılanacak
YEREL HABERLER Sivas'ta, 10 bin sağlık çalışanı aşılanacak
Vali’den down sendromlu Ferhat’a sürpriz Sivas Valisi Salih Ayhan İmranlı ilçesinde yaşayan down sendromlu 17 yaşındaki Ferhat Ateş’in resim sergisine katılarak açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali’den down sendromlu Ferhat’a sürpriz Sivas Valisi ...
Buzlanma kazaya neden oldu Sivas’ta yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolü kaybeden tır yola devrildi
YEREL HABERLER Buzlanma kazaya neden oldu Sivas’ta yoldaki buzlanma ...
Yasağa rağmen açık kahvenin sahibi ile kağıt oynayan 12 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Yasağa rağmen açık kahvenin sahibi ile kağıt oynayan ...
Sivas’ta 37 köy yolu ulaşıma kapalı Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından kapalı kalan 37 köy yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sivas’ta 37 köy yolu ulaşıma kapalı Sivas’ta etkili ...
DSİ’den Sivas’a yatırım sağanağı Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Sivas’a yaptığı çok sayıda yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor.
YEREL HABERLER DSİ’den Sivas’a yatırım sağanağı Tarım ve Orman ...
Kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor Sivas’ta karla mücadele ekipleri tarafından kaldırılan kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor.
YEREL HABERLER Kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına ...
Kapatılan işletmede aynı suçu ikinci kez işlediler Sivas’ta kısıtlama kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile faaliyetleri durdurulan kıraathane, verilen cezaya rağmen faaliyet gösterirken basıldı
YEREL HABERLER Kapatılan işletmede aynı suçu ikinci kez ...
Erkeklerde daha sık görülüyor, kısa sürede tedavisi mümkün Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen hastalığın erkeklerde daha sık görüldüğünü belirterek, kesi olmadan uygulanan ve iyileşme süreci kısa olan tedavi hakkında bilgiler verdi
YEREL HABERLER Erkeklerde daha sık görülüyor, kısa sürede tedavisi mümkün Prof. ...
Altınkale Pamukkale’yi döndü Sivas’ta turizme kazandırılan Altınkale'de, yağan karla birlikte Pamukkale'yi aratmayan görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Altınkale Pamukkale’yi döndü Sivas’ta turizme ...