STSO, kiracılarından 6 ay kira almayacak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Covid-19 sürecinde zor günler geçiren STSO’nun kiracılarından 6 ay kira alınmayacağını duyurdu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Covid19 sürecinde zor günler geçiren STSO’nun kiracılarından 6 ay kira alınmayacağını duyurdu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ocak ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Aralık ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Yılın ilk meclis toplantısının hayırlı olmasını temenni eden STSO Başkanı Mustafa Eken, “2021 yılında birlik ve beraberlikle güzel hizmetler sunmayı Rabbim bizlere nasip etsin” diyerek Aralık ayı faaliyetleri ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Eken, “Tüm Meclis Üyelerimiz adına gece gündüz demeden görev yapan Sivas için tanıtım için çalışan, büyük emek harcayan basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, bu güzel gününü kutluyorum” dedi.

Sivas TSO tarafından başlatılan ‘Alışverişini Yerel İşletmelerden Yap, Yerel İşletmene Sahip Çık’ kampanyasının ciddi farkındalık oluşturduğuna değinen Başkan Eken, “Kampanyayı 4 Eylül Sanayi Sitesinden başlattık. Bizzat bende üyelerimizi ziyaret ettim ve broşürlerimizi verdik. Oda personelimiz şehrin her noktasına dağıtım yapıldı. İlçelerimize de bu broşürlerimizden gönderdik. 100 Billboard ve raket ile 5 bin noktaya broşürlerimiz asıldı” dedi.

ESTAŞ ve ASELSAN Hassas Optik firmalarını başarılarından ötürü tebrik eden Başkan Eken, “Ticaret Bakanlığı'nın katkısı ve TİM ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8.Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG Ödül Töreninde İnovasyon Sonuçlarında Türkiye Şampiyonu olan ESTAŞ Eksantrik San. Tic. A.Ş.’yi ve İsmail beyi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Öte yandan TOBB tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Hızlı Büyüyen Şirketleri TÜRKİYE 100" listesinde 26. sırada yer alan Odamız Üyesi ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Tic. AŞ’yi İlimiz ve ülkemiz ekonomisine katkılarından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Eken, Sivas TSO eski hizmet binasının yıkım işleminin tamamlandığını belirterek, “Bankalar Caddesinde bulunan eski hizmet binamızın yıkım işlemini tatil gününe denk getirdik ve 3 gün içerisinde tamamladık. Ben ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte çalışmaları yakından takip ettik. Pazar akşamı bölgede temizlik çalışmalarını yaptırarak, bölgedeki üyelerimizin esnafların rahatsız olmaması için caddeyi yıkattık. Üyelerimizde gerek sosyal medya üzerinden gerekse Odamıza gelerek yıkım işleminde gösterdiğimiz hassasiyet nedeniyle teşekkür etti. modern bir bina yapımı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor ”

STSO kiracılarından 6 ay kira almayacak

Salgın sürecinde başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörün çok ciddi etkilendiğini ifade eden Başkan Eken, “STSO olarak bu durumdan etkilenen kiracılarımızla ilgili neler yapabiliriz diye görüşmeler yaptık. Üyelerimizin sorun ve sıkıntılarını her mecliste dile getirirken, kira desteği talep ederken STSO olarak bizim de örnek olacak bir uygulama yapmamız gerekiyordu. Bunun sonucunda da 2021 yılında STSO kiracılarından 6 ay kira almayacağız. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak Sivas için, üyelerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bizim arkadaşlarımızdan, personelimizden, Meclis Üyelerimizden yanlış gelmez, ben hepsine kefilim. Sivas’ın hakkını aramaya sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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