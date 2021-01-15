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Puhu, pençesinde avladığı kuşla birlikte ölü bulundu

DHA

Puhu, pençesinde avladığı kuşla birlikte ölü bulundu


Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan puhu, pençesiyle avladığı başka bir kuşla birlikte ölü bulundu. 
Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyünde yaşayan Kazım İnan, köy içerisinde hareketsiz halde yatan yırtıcı kuşu fark etti. Pençesinde de kumruya benzeyen başka bir kuş olduğunu görüp, hayvanı kontrol eden İnan, kuşların ölü olduğunu fark etti. Köylülerin internetten araştırdıkları hayvanın puhu olduğu anlaşıldı. Kuşun avlandığı sırada tellere çarpıp yere düşerek öldüğü sanılıyor.  DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN
2021-01-15 16:34:46

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