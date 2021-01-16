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Sivas’ta kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

Sivas’ta kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi
Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışıyla beraber tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluştu. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri ise vatandaşların zorluk yaşamaması için cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve beraberindekiler ekiplerin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme ardından açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, 40 araç ve yaklaşık 400 personelle birlikte 24 saat esasıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Başkan Bilgin, vatandaşların kardan etkilenmemesi için ekiplerin çalıştığını belirterek, “Sivas uzun süredir kara hasretti. İki gün önce yağan kar yağışıyla birlikte bu hasretliğimiz sona ermiş oldu. Öncelikle rabbimize şükür ediyorum. Sivas belediyemiz tüm birimleriyle birlikte 40 araç ve yaklaşık 400 personeliyle birlikte 24 saat esasına uygun olarak mesai meftunu gözetmeden hemşehrilerimizin sorun yaşamaması adına sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben, tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Kar yağması sadece Sivas için bölgemiz için içme suyu için değil, tarımın devam ettirilebilmesi için gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için su kaynaklarımızın devamı noktasında yağmur ve kar çok önemli. Hemşehrilerimizin gönlü müsterih olsun. Bizler belediye başkanından sahadaki çalışanına tüm ekibine kadar hemşehrilerimizin sorun yaşamaması için sahadayız. Kar Sivas’a yakışıyor. Sivas’ın her mevsimi güzel” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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