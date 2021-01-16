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Kadınların el emeği ürünleri, Hanımeli Çarşısı'nda değer buluyor

DHA

Kadınların el emeği ürünleri, Hanımeli Çarşısı'nda değer buluyor


Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar, evlerinde emek vererek yaptıkları el işlerini, Sivas Belediyesi'nin açtığı Hanımeli ve El Sanatları Çarşısı'na getiriyor. Ürünler, çarşıda üreten kişinin belirlediği fiyatlardan satıldıktan sonra gelirleri de emekçilerin hesaplarına yatırılıyor. Yaklaşık 10 yıl önce kurulan Hanımeli Çarşısı'nda sergilenen el emeği göz nuru ürünler, yoğun ilgi görüyor.
Sivas Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Hanımeli Çarşısı'nda, üretici kadınların ve unutulmaya yüz tutmuş sanatları canlandıran ustaların yaptığı ürünler, alıcıyla buluşuyor. Kent genelindeki 2 bin 300 kadının yaptığı el emeği göz nuru 130 çeşit ürün, sergilenerek, satışa sunuluyor. Kadınlar, evlerinde yaptıkları el ürünlerini getirdikleri çarşıda kendi belirledikleri fiyat üzerinden satışa çıkarıyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelirler, üreticilerin açtıkları banka hesaplarına yatırılıyor. Kadınlar, bu sayede ev ekonomisine katkı sağlıyor. 
Sivas Belediyesi'nin kar amacı gütmeden kurduğu Hanımeli Çarşısı'nda; Sivas bıçağı, kemik tarak, ahşap ağızlık ve kalemlik, ahşap tablo, tezhip, minyatür, ebru, filografi, kaligrafi, hat sanatı gibi ürünlerin yanı sıra dikiş nakış, mefruşat ve çeyiz ürünleri de satışa sunuluyor. Ayrıca belediye tarafından isteyen kadınlara mesleki kurslar da veriliyor. Hanımeli Çarşısı, bu özelliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.
'EMEĞE SAYGI, ÜRETİME KATKI'
Sivas Belediyesi Hanımeli Çarşısı Birim Sorumlusu Bilal Kolsuz, "Sivas Belediyesi bünyesinde ihtiyaçlı ailelerimizin ve kurslara katılan ev hanımlarının, Sivas'ın tarihine mal olmuş el sanatlarını yaşatmak isteyen ustalarımızın bıraktığı ürünleri burada alıp sergiliyoruz ve satınca hesaplarına parasını yatırıyoruz. Burası tamamen sosyal bir proje ve belediyemizin buradan hiçbir karı yoktur. 'Emeğe saygı, üretime katkı' sloganıyla çıktığımız bu yolculukta şu ana kadar 2 bin 300'ü geçen üye sayımız var. Bu üyelerden yaklaşık 1500 tanesi aktif üye. Bu üyelerimiz her hafta ürün getiriyorlar. Satılan ürünlerin ücretleri hesaplarına yatarken satılmayan ürünlerin burada 6 ay boyunca sergilenme hakkı var. Bize ürünlerini bırakan ustalarımızın veya ev hanımlarının hesap kartları okuttukları çocukların da olanlar var. Biz satılan ürünün parasını yatırdığımızda o para ya öğrenciye ya da askere gidiyor. Özellikle ev hanımları eşlerine ve ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kendi birikimlerini yapıyorlar ve kızlarının çeyizlerini buradan sağladıkları ücretle hazırlıyorlar. Ürün gönderen ustalarımız ise yaptıkları el sanatlarını burada satarak yaşatmış oluyor. Burası alın teri, el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği, hiçbir ticari kazanç beklenmeden yürüttüğümüz sosyal bir projedir" dedi.
'KİRAMI BURADAN ÇIKARIYORUM'
Ev geçimini Hanımeli Çarşısı'nda sattığı ürünlerden karşılayan Tülay Özgür Ceyhan (40), "8 sene önce lifleri yapıp elden satıyordum. Bir arkadaşım sayesinde Hanımeli Çarşısı ile tanıştım. Hem evime katkıda bulunuyorum hem de yeni insanlarla tanışıyorum. Ben kirada oturuyorum. Yeri geliyor kiramı çıkarıyorum, harçlıklarımı çıkartıyorum. Kendime özgüvenim oluyor. Her hafta gidiyorum oraya, el işi bırakıyorum. Hesaplarımıza para yattığında alıyorum, hem evimin eksiğini gideriyorum hem de harçlıklarımı çıkarıyorum. Ben çok memnunum ve bunu her zaman dile getirdim. Çarşıda çalışan görevlilerimiz gerçekten çok ilgililer. Herkesin el emeğine saygı duyarak satışlarını yapıyorlar. Bir ev hamını olarak hem ev işi hem el işi hem de çocuk ile bir harçlığını çıkaracak kadar satış yapıyorum. 8 senedir ben hiçbir gün harçlığımı kazanamadığım olmadı. Her hafta pazartesi günleri ne kadar yaptıysak götürüp teslim ediyoruz" diye konuştu.
'BURADA AİLE OLDUK'
Ev kadını Serpil Polat (60) ise uygulamadan çok memnun olduğunu belirterek, "Lif, patik, el işi yapıyoruz. Hem kafamız dağılıyor hem de kendimize harçlık yapıyoruz. Hanımeli Çarşısı'na getiriyoruz ve satılıyor. İnsanlarımız güzel, buradaki çalışanlarla bir aile olduk zaten. Kartımız var. Buradaki sattığımız ürünlerin parası hesaplarımıza yatıyor ve gidip postaneden alıyoruz. Hizmetlerinden çok memnunuz, bir aile gibi davranıyorlar burada bize. Hanımlar için çok güzel bir fırsat. Kazancımız ürünlere göre değişiyor. Tane başına 50 lira aldığımız da oluyor 100 lira aldığımız da oluyor. Sonuçta harçlığımız çıkıyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2021-01-16 09:18:47

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