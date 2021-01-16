Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 388 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta özlemle beklenen kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle Sivas’ta 388 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Kapanan yolların açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etti. Üç gün içerisinde kapanan 177 köy yolu araç ulaşımına açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.