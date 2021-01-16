Sivas’taki dev “HERO” yazısının sırrı çözüldü

Sivas’ta FETÖ’ye akıllara getiren dev “HERO” yazısının kim tarafından ve neden yazıldığı ortaya çıktı.

Sivas’ın Zara ilçesi Tödürge gölü yakınlarında bir arazide, arazi kazılarak oluşturulan dev “HERO” yazısı FETÖ’cülerin bir dönem giydikleri tişörtlerle vermeye çalıştıkları mesajları akıllara getirmişti. Sivas’ta bir don çalışması sırasında fark edilen dev yazı bir anda gündem oldu. Konuyla ilgili başlatılan araştırmada yazının kim tarafından ve neden yazıldığı anlaşıldı. Yapılan araştırma neticesinde yazısı Hero isimli uluslararası bir ürünün Türkiye’de satış ve pazarlamasını yapan firmanın sahibi tarafından yazıldığı anlaşıldı. Hindistan menşeli ürünün tüm dünyada “Hero” ismi ile satıldığı anlaşıldı.

Yazıyı yazan iş adamı yaptığı açıklamada, “Haberlere de yansıyan söz konusu ‘HERO’ yazısı tarafımca yazılmış olup, FETÖ ile herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Hero Motocorp. Hindistanlı motor üreticisi olup, sektöründe dünyanın önde gelen markalarından biridir. Şahsımın bu markanın bayiliğini yaptığı herkesin malumudur. Bu nedenle yazının FETÖ ile ilişkilendirilmesi anlamsız olup, bu hususta bu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur” dedi.

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