Sivasspor, ligde 8. beraberliğini aldı

Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de 18. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 8. beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig’de 18. maçına çıktı. Sahadan 11 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 8. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 00, yedinci haftasında Hatayspor ile 11, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 11, on birinci haftada Trabzonspor ile 11, on ikinci haftada Antalyaspor ile de 11, on altıncı haftada Denizlispor ile 22 ve on yedinci haftada da Yeni Malatyaspor ile 22 berabere kalmıştı.
Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 18 mücadelede 20 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.