Sivas’ta 177 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 177 köy yolu araç ulaşımına kapandı

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Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 177 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağan kar nedeniyle İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki 177 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kapalı yolların açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarla birlikte şu ana kadar 565 köy yolu ise kardan temizlenerek araç trafiğine açıldı.

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