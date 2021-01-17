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Hasta almaya giderken yolda mahsur kaldı, ekipler seferber oldu Sivas’ta hasta almak üzere Hafik ilçesi Bayramtepe köyüne giden ve kardan dolayı yolda mahsur kalan ambulans İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarıldı

İHA

Hasta almaya giderken yolda mahsur kaldı, ekipler seferber oldu Sivas’ta hasta almak üzere Hafik ilçesi Bayramtepe köyüne giden ve kardan dolayı yolda mahsur kalan ambulans İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarıldı

Sivas’ta hasta almak üzere Hafik ilçesine giden ve kardan dolayı yolda mahsur kalan ambulansı İlçe Özel İdare ekipleri yoğun çalışmaları sonucunda kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Hafik ilçesi Tozanlı bölgesi Bayramtepe köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve Covid19 hastası olan bir vatandaşın nefes darlığı şikayeti arttı. Hastayı tedavi altına almak üzere yola çıkan 112 sağlık ekipleri saat 23.00 sıralarında Kamışbeli mevkiinde sürgüne yakalanarak yolda mahsur kaldı. Sağlık ekipleri İlçe Özel İdaresinden yardım talebinde bulundu. Özel İdare ekipleri gece saat 03.00’a kadar yol açma çalışmalarını sürdürerek ambulansı kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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