Park halindeki kamyon alev alev yandı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, otoparkta park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.45 sıralarında Pulur Mahallesi Karakol Sokağı'ndaki bir açık otoparkta çıktı. Melihcan Cila'ya ait 58 ACE 138 plakalı nakliye kamyonunun ön kısmı bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonun ön kısmı tamamen yandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-01-17 12:42:48



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