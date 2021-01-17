Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Süper Lig´de 19. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 11 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.
Süper Lig´de 8. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 23´e çıkarttı. Ligde son olarak 28 Aralık 2020´de deplasmanda Beşiktaş´a 30 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi.
Yiğidolar dün oynanan Başakşehir maçıyla yenilmezlik serisini ise 4 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlılar, bu süreçte 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan elde etti. Kırmızıbeyazlılar ayrıca bu sezon 20 gol atarken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.