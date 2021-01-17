Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

5 milyar 714 milyon kez dinlendiler

Süper Lig´de 19. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 11 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Süper Lig´de 8. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 23´e çıkarttı. Ligde son olarak 28 Aralık 2020´de deplasmanda Beşiktaş´a 30 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar dün oynanan Başakşehir maçıyla yenilmezlik serisini ise 4 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlılar, bu süreçte 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan elde etti. Kırmızıbeyazlılar ayrıca bu sezon 20 gol atarken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.