Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

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Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta dağcılık kulübü üyeleri kış nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, kar yağışı sonrası yem bulmada zorlanan yaban hayvanları için Kardeşler Tepesi Ormanı civarına buğday ve kemikli et bıraktı. Özellikle kış aylarında fırsat buldukça doğaya yem bıraktıklarını belirten kulüp yöneticisi Mehmet Baysal, "Beklediğimiz kar geldi. Bizler de hem doğaya çıkalım hem de kuşlara, dışarıda kalan hayvanlara yem bırakalım istedik. SİVDAK olarak 23 üyemizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Fırsat buldukça bu etkinliklerimizi tekrarlayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-01-17 14:11:03



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