Bin 328 ihbar değerlendirildi, çalışmalarda sona gelindi Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde yaşanan elektrik arızalarının büyük bölümünün giderildiğini ve bin 328 ihbarın değerlendirilerek çalışmalarda sona gelindiğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bin 328 ihbar değerlendirildi, çalışmalarda sona gelindi Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde yaşanan elektrik arızalarının büyük bölümünün giderildiğini ve bin 328 ihbarın değerlendirilerek çalışmalarda sona gelindiğini söyledi

İHA

Bin 328 ihbar değerlendirildi, çalışmalarda sona gelindi Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde yaşanan elektrik arızalarının büyük bölümünün giderildiğini ve bin 328 ihbarın değerlendirilerek çalışmalarda sona gelindiğini söyledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde yaşanan elektrik arızalarının büyük bölümünün giderildiğini ve bin 328 ihbarın değerlendirilerek çalışmalarda sona geldiğini söyledi.

Sivas’ta 13 Ocak Çarşamba günü etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası kentte bazı mahalleler olmak üzere köyler ile Yıldızeli, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde elektrik arızaları meydana geldi. Arızaların giderilmesi için devam eden çalışmalar, ÇEDAŞ ekiplerince büyük oranda tamamlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, elektrik arızası yaşanan bölgelerden biri olan Yıldız beldesine giderek, ÇEDAŞ ekiplerince devam eden elektrik arıza çalışmalarını yerinde inceledi. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, aşırı sulu kar yağması, hızı saatte 130 kilometreyi geçen fırtına ve anlık sıcaklık farkı nedeniyle enerji hatlarında kopma meydana geldiğini ve daha sonra da bazı bölgelerde yaygın olarak elektrik sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Bin 328 ihbar değerlendirildi
Yerleşim yerlerinden çok sayıda ihbar alındığını, bunların içerisinden asılsız ihbarların da olduğunu anlatan Vali Salih Ayhan, yapılan ihbarlar dikkate alındığında bin 328 ihbarın doğru olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bin 200’e yakın ihbarın yapıldığı bölgelerde arızaların giderildiğini anlatan Vali Ayhan, “Sivas merkez, Şarkışla, Gemerek ve Yıldızeli’nde 55 mahalleye elektrik verildi. 258 adet köyün de büyük bir kısmının elektrik arızası yapıldı. Mevsimsel değişiklik, anlık sıcaklık farkı ve fırtınanın olması ilimize birkaç gün olağanüstü sıkıntı yaşattı” diye konuştu.

250 personel, 84 ekip var gücüyle çalıştı
Arıza yaşanan bölgelerde, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 250 personel, 84 ekip ve 100 adet araç ile yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini anlatan Vali Salih Ayhan, “Gönül isterdi ki hiç kimse mağdur olmasın. Sıkıntı yaşamasın. Ancak, bazen mücbir sebepler öngörülemeyen sorunları da beraberinde getiriyor. Halkımızın hoşgörüsü için teşekkür ediyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Herkes var gücüyle çalıştı, sıkıntılar çözüme kavuştu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivaslı Kore gazisi vefat etti Sivas’ın Ulaş ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Aksoy hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sivaslı Kore gazisi vefat etti Sivas’ın Ulaş ...
Elektrik arızasını giderdiler, tipide mahsur kaldılar Sivas’ta elektrik arızasını gideren ÇEDAŞ ekipleri dönüş yolunda tipiye yakalanarak bin 900 rakımlı köyde mahsur kaldılar. Mahsur kalan çalışanlar kısa sürede İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldılar
YEREL HABERLER Elektrik arızasını giderdiler, tipide mahsur ...
Sosyal medyada 'kar' esprisiyle dikkat çeken başkanlar konuştu
YEREL HABERLER Sosyal medyada 'kar' esprisiyle dikkat çeken ...
Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
(Görüntülü) Park halindeki nakliye kamyonu yandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Park halindeki nakliye kamyonu yandı
Yaklaşık 3 asırlıktı, ikiye bölündü Sivas’ta yaklaşık 3 asırlık olduğu düşünülen armut ağacı yıldırım düşmesi sonucu ikiye bölündü
YEREL HABERLER Yaklaşık 3 asırlıktı, ikiye bölündü Sivas’ta yaklaşık ...
Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
Nakliye kamyonu alev alev yandı Sivas’ta park halindeki nakliye kamyonu alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Nakliye kamyonu alev alev yandı Sivas’ta park ...
Park halindeki kamyon alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyon alev alev yandı
Hasta almaya giderken yolda mahsur kaldı, ekipler seferber oldu Sivas’ta hasta almak üzere Hafik ilçesi Bayramtepe köyüne giden ve kardan dolayı yolda mahsur kalan ambulans İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarıldı
YEREL HABERLER Hasta almaya giderken yolda mahsur kaldı, ekipler ...
Koronavirüs hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası, karla mücadele ekiplerinin ...
Ömrünü geçirdiği kütüphaneden emekli oldu, kitaplardan ayrı kalamadı Kemal Çiftçi, 33 yıl boyunca süren kütüphanecilik mesleğinden emekli olmasına rağmen kütüphaneden uzak kalamıyor
YEREL HABERLER Ömrünü geçirdiği kütüphaneden emekli oldu, ...
Tilkiyi sokak kedisi gibi beslediler Sivas’ta pide fırını ve kasap dükkanı çalışanları her hafta dükkanlarının önüne gelen tilkiyi sokak kedileriyle birlikte besliyor
YEREL HABERLER Tilkiyi sokak kedisi gibi beslediler Sivas’ta pide ...
Sivas'ta çocukların sinili kayak keyfi
YEREL HABERLER Sivas'ta çocukların sinili kayak keyfi
Sivas’ta 177 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 177 köy yolu araç ulaşımına kapandı
YEREL HABERLER Sivas’ta 177 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili ...
Çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi
YEREL HABERLER Çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi
Sivasspor, ligde 8. beraberliğini aldı
YEREL HABERLER Sivasspor, ligde 8. beraberliğini aldı
Hakan Arslan ligdeki 5. golünü attı
YEREL HABERLER Hakan Arslan ligdeki 5. golünü attı
Sivaslı dağcılar bu kez hayvanlar için tırmandı
YEREL HABERLER Sivaslı dağcılar bu kez hayvanlar için tırmandı
Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye Sivas’ta su seviyesi hızla düşen 4 Eylül barajına, Pusat Özen barajından su takviyesi yapılacak. 300 milyonluk dev proje DSİ’nin 2021 yatırım programına alındı
YEREL HABERLER Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden ...
Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai arkadaşı oldu Sivas’ın Altınyayla ilçesinde babalarına ait lokantada çalışan üniversite öğrencisi Mevlüde Keskin ve lise öğrencisi Gülden Keskin kardeşler, marifetleriyle 40 yıllık ustalara taş çıkartıyorlar
YEREL HABERLER Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai ...
Sivas'ta karla mücadele aralıksız sürüyor Sivas’ta karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde başladıkları kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
YEREL HABERLER Sivas'ta karla mücadele aralıksız sürüyor Sivas’ta ...
Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi
YEREL HABERLER Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' ...
Sivas’taki dev “HERO” yazısının sırrı çözüldü
YEREL HABERLER Sivas’taki dev “HERO” yazısının sırrı çözüldü