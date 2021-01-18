Sivas’ta 461 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası 461 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi

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Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası 461 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Sivas’ta aralıklarla devam eden kar yapışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle 461 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekipler bugüne kadar kar nedeniyle kapanan 742 köy yolunu araç ulaşımına açtı.

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