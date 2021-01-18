Sivas'ta 461 yerleşim yeri yolu kapandı, ekipler 24 saat mesai yapıyor



SİVAS, (DHA) SİVAS'ta birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle bugünden itibarıyla köy ve mezralardan oluşan 461 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için 24 saat görev yaptı. Sivas Valisi Salih Ayhan da ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Sivas'ta yoğun kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olması köy ve mezra gibi yerleşim yerlerinin yollarını da olumsuz etkiledi. Bugün itibarıyla 461 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğu kentte, Özel İdare ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler yolların açık tutulması için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan da YıldızYakupoğlan bölgesinde karla mücadele çalışmaları yapan ekipleri ziyaret etti. Sahada görev alan işçiler ile bir araya gelen Ayhan, onlara helva ve çay ikram etti.

Vali Ayhan, yaptığı açıklamada; il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yol açma ekiplerinin çalışmalarına hız verdiğini ifade ederek, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 24 saat süreyle kesintisiz olarak çalıştığını söyledi.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekiplerinin şehir merkezi ve yollarda yaşanabilecek olası sıkıntılar için her türlü tedbiri aldığını anlatan Vali Salih Ayhan, her üç kurumun toplam araç sayısının 525 olduğunu ve personel sayısının da 1000 civarında olduğunu söyledi. Geniş bir coğrafyaya hizmet ettiklerine dikkat çeken Vali Salih Ayhan, vatandaşın yaşam kalitesinin sekteye uğramaması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Karayolu ağında kapalı herhangi bir yol bulunmadığını dile getiren Vali Salih Ayhan, "İl Özel İdaresi yol ağında yaklaşık 2 bin yerleşim yeri var. İl genelinde 112, AFAD, ÇEDAŞ ve ilgili kurumlarımız da canla başla çalışarak vatandaşımızın hizmetinde" dedi.

'ASILSIZ İHBARLARDAN UZAK DURALIM'

Kar temizleme ve yol açma çalışmalarının aksamaması için vatandaşların asılsız ihbarlardan uzak durmaları gerektiğine vurgu yapan Vali Salih Ayhan, "Yapılan asılsız bir ihbar, bizim bölgede yaptığımız çalışmalarımızın verimliliğini azaltıyor. Bu noktada, her yıl karşı karşıya kaldığımız sorunların yaşanmaması adına, asılsız ihbar yapanları tespit ederek cezai müeyyide uygulayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-01-18 10:08:44



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