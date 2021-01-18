Sivas'ta elektrik ekiplerinin zorlu kar mesaisi



SİVAS, (Kurumsal) (DHA) SİVAS'ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri kar yağışı sonrası kırsalda yaşanan arıza onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, merkez Kartalca köyü bölgesinde çalışma yapan ekipleri ziyaret etti.

Sivas'ta son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik dağıtım şebekelerinde meydana gelen arızalara müdahale eden ÇEDAŞ ekipleri, zorlu kış şartlarında merkez Kartalca Köyü bölgesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle bölgede etkili olan kar yağışının neden olduğu iletkenlerdeki buz yükünden kaynaklı tel kopması ve direk devrilmesi arızalarının giderilmesi için yoğun mesai yapan ÇEDAŞ ekipleri, bölgedeki vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için büyük bir özveri ile çalışıyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da merkez Kartalca köyü bölgesinde arıza onarım faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren ÇEDAŞ ekiplerini sahada ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, "Şu anda Kartalca bölgesinde 1600 metre rakımlı bir noktadayız. ÇEDAŞ çalışanlarını yerinde görmek için geldik. Burada ne kadar zorluklar altında çalıştıklarını gördük. Önce ekipte çalışanlara Ziraat Odası adına çok teşekkür ediyorum. Şu an herkes evlerinde iken gece gündüz demeden çalışıyorlar. Kırsal kesime elektrik vermek için gece gündüz uğraşıyorlar. İnşallah en kısa zamanda da Sivasımızda elektriksiz hiçbir köy kalmayacak. Çiftçilerimiz bir nebze de olsa rahatlayacaklar. İnşallah bir çözüm olur, bundan sonra böyle arızalar yaşanmaz. Arkadaşlarımız 100 yılda bir olabilecek olay diyorlar. Kar ile yağmurun aynı anda yağması etkili oldu. Değerli muhtarlarımız da burada. Bu çalışmalarından dolayı arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. dedi.

Bölgede bulunan Akçainiş Köyü Muhtarı Hacı Ömer Ömer Gülmez ise "ÇEDAŞ ekipleri idarecileriyle birlikte sahadalar. ÇEDAŞ idaresi ve çalışanları elinden geleni yapıyorlar. Şu an ciddi bir kar yağışı var ve buna rağmen herkes sahada. Başkanımıza da ÇEDAŞ ekibimize de teşekkür ediyorum. Bu bir doğal afettir. Doğal afeti sabırla idare edeceğiz ve sabırla aşacağız" diye konuştu

Haydarlı Köyü Muhtarı İsa Karakaya da, "Ziraat Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buralara geldi, bizleri ziyaret etti. ÇEDAŞ'ta görevli Kazım beye özellikle teşekkür ediyorum. Ekipler gece gündüz çalışıyor. İşleri rast gelsin" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-01-18 11:03:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.