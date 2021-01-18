Sivas’ta su kuşu sayımı yapıldı

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Sivas’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Ulaş Göllerinde ve Tödürge Gölü’nde kış ortası su kuşu sayımı yapıldı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri doğa koruma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından Ulaş Göllerinde ve Tödürge Gölü’nde 2021 KOSKS (Kış Ortası Su Kuşu Sayımı) gerçekleştirildi.

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