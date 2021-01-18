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Sivas’ta su kuşu sayımı yapıldı

İHA

Sivas’ta su kuşu sayımı yapıldı

Sivas’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Ulaş Göllerinde ve Tödürge Gölü’nde kış ortası su kuşu sayımı yapıldı.
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri doğa koruma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından Ulaş Göllerinde ve Tödürge Gölü’nde 2021 KOSKS (Kış Ortası Su Kuşu Sayımı) gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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