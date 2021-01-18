Sedef başka hastalıkları da tetikleyebiliyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, sedef hastalığı olmayan insanlarla karşılaştırıldığında, sedef hastalarının kalp ve damar sisteminde birtakım hastalıkların sıkça görüldüğünü söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sedef başka hastalıkları da tetikleyebiliyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, sedef hastalığı olmayan insanlarla karşılaştırıldığında, sedef hastalarının kalp ve damar sisteminde birtakım hastalıkların sıkça görüldüğünü söyledi

İHA

Sedef başka hastalıkları da tetikleyebiliyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, sedef hastalığı olmayan insanlarla karşılaştırıldığında, sedef hastalarının kalp ve damar sisteminde birtakım hastalıkların sıkça görüldüğünü söyledi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, sedef hastalığı olmayan insanlarla karşılaştırıldığında, sedef hastalarının kalp ve damar sisteminde birtakım hastalıkların sıkça görüldüğünü söyledi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, Türkiye’de görülme oranı yüzde 1,5 olan ve dünyadaki 125 milyondan fazla kişide rastlanan psoriasis (sedef hastalığı) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sedef hastalığının kronik seyirli bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın fazla bilinen tipinin psoriasis vulgaris adını taşıdığını anlatan Prof. Dr Akyol “Sedef; derinin her tarafında, bilhassa dizdirsek başta olmak kaydıyla bir zeminde kırmızı renkte kızıllıkların, üzerinde sedefi beyaz renkte pullanmaların görüldüğü bir hastalık tablosudur” dedi.
“Örneğin tüm vücudun kırmızılıkla kaplandığı, üzerinde bazen pullanmaların görüldüğü ya da tüm vücudun püskül diye adlandırdığımız cerahatli lezyonlarla kaplandığı forumlarda da görülebilir.” diyen Akyol, “Bu hastalık sadece deriyi tutmuyor. Örneğin tırnaklarda kalınlaşmalar kabalaşmalar renk değişiklikleri tırnak plağında özellikle tırnak yatağından ayrılması gibi bazı bulgularla da hastalık seyredebiliyor. Sedef hastalığı deriye sınırlı bir hastalık olarak algılanmasına rağmen aslında eklemleri de tutan bir formun olduğunu çok iyi biliyoruz. Psoryatik artit diye adlandırılıyor bu hastaların önemli bir kısmı doğrudan dermatolojiye değil eklem bulguları sebebiyle başka kliniklere de yönlendiriliyor. Oysa dermatologlar psoriasis teşhisi koyduktan sonra eklem bulgularını da tanımlayarak eklem bulgularının takibi açısından uygun yerlere konsültasyon isteyebilir ve hastalığın takiplerini kolaylıkla sağlayabilirler” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Sedef hastalarında kalp ve damar hastalıklarına daha çok rastlanıyor
Sedef hastalığının birtakım hastalıklara neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akyol “Sedef hastası olmayan insanlarla karşılaştırıldığında sedef hastalarında kalp ve damar sisteminde de birtakım hastalıkların sıkça görüldüğünü biz biliyoruz. Yine benzer şekilde bağırsaklarda bir ülseratif kolit ya rejyonel enterit (Crohn hastalığı) diye adlandırılan başka hastalıkların da sedef hastalarında sık görüldüğünü biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sedef hastalığının sebebinin çok açık olmamakla birlikte birtakım genetik ve çevresel faktörlerin bu hastalıkta etken olduğunu söyleyen Akyol her yaştan insanda sedef hastalığının görülebileceğini ama genelde orta yaş insanlarda rastlandığını açıkladı.

Tedavide Işık Tedavisi Yöntemi de Kullanılıyor
Akyol, “Hastalığın tedavisini yaparken tanısını koymak çok zor değil ama birtakım kurallarımız, temel prensiplerimiz var. Genellikle bu hastalarda topikal tedaviler diye adlandırdığımız kremlerle merhemlerle, losyonlarla yaptığımız tedaviler var. Bazı hasta gruplarında bizim fototerapi ya da Işık tedavisi diye adlandırdığımız tedavi yöntemi var. Işık sözcüğünü özellikle vurguluyorum. Çünkü bazı hastalarımız kanserde kullanılan ışın tedavisi ile karıştırabiliyorlar. Bir grup hastalar ki, hastalığın şiddetinin hastaların yaşam kalitelerini çok çok bozduğu hasta grubunu oluşturuyor. Bu hasta grubunda da özellikle bizim konvansiyonel sistemik ilaçlar diye adlandırdığımız birkaç temel ilacımız var. Çok daha zor durumda kaldığımız hasta guruplarında ise biyolojik ajan diye adlandırılan ve sayıları da gittikçe artan çok sayıda yeni ilaçlarımız var. Tabii bu ilaçlar biraz daha yakın takip gerektiren ilaçlar olmakla birlikte sedef hastaları için gerçek umut haline gelmiş ilaçlar olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.
Hastalığın yaşam kalitesini etkilediğinin altını çizen Prof. Dr. Akyol, sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Sedef hastalığı bütün bunları gözden geçirdiğinizde takiplerinin çok düzenli yapılması gereken bir hastalık grubunu oluşturuyor ve bu hastalığın önemli bir bölümü yalnızca topikal krem ya da merhem şeklinde tedavilerle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Aslında konvansiyonel tedavi kullanılabilmesine rağmen ya da sistemik ilaçlar kullanılabilecek olmasına rağmen bu hastaların büyük bir çoğunluğu maalesef yalnızca tropikal tedavilerle hayatını idame ettirmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet Üniversitesi’nde çevrimiçi “Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik” konulu söyleşi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından “Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik” konulu çevrimiçi söyleşi düzenlendi.
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi’nde çevrimiçi “Fen ve ...
Sivas’ta su kuşu sayımı yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta su kuşu sayımı yapıldı
Sivas'ta elektrik ekiplerinin zorlu kar mesaisi
YEREL HABERLER Sivas'ta elektrik ekiplerinin zorlu kar mesaisi
Sivas’ta usulsüz avlanan 4 avcı yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Sivas’ta usulsüz avlanan 4 avcı yakayı ele verdi
Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide mücade devam ediyor
YEREL HABERLER Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide mücade ...
Sivas'ta 461 yerleşim yeri yolu kapandı, ekipler 24 saat mesai yapıyor
YEREL HABERLER Sivas'ta 461 yerleşim yeri yolu kapandı, ekipler 24 ...
Köylüler, internetle buluştu
YEREL HABERLER Köylüler, internetle buluştu
Kar yolları kapattı, kap krizi geçiren hasta 2 saat sonra kurtarıldı Sivas’ın Suşehri ilçesi Şarköy köyünde kalp krizi geçiren bir hasta yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar yolları kapattı, kap krizi geçiren hasta 2 saat ...
Sivas’ta 461 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası 461 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi
YEREL HABERLER Sivas’ta 461 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili ...
Buzdolabı kızakları oldu, o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı Sivas’ın Zara ilçesinde bir grup genç, traktörün arkasına bağladıkları buzdolabıyla karda kaymanın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Buzdolabı kızakları oldu, o anlar cep telefonu ...
Karla mücadelenin kahramanlarına, validen çay ve helva ikramı Sivas’ta karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların ulaşıma açılması için gece gündüz demeden çalışıyor
YEREL HABERLER Karla mücadelenin kahramanlarına, validen çay ve ...
Bin 328 ihbar değerlendirildi, çalışmalarda sona gelindi Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde yaşanan elektrik arızalarının büyük bölümünün giderildiğini ve bin 328 ihbarın değerlendirilerek çalışmalarda sona gelindiğini söyledi
YEREL HABERLER Bin 328 ihbar değerlendirildi, çalışmalarda sona ...
Sivaslı Kore gazisi vefat etti Sivas’ın Ulaş ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Aksoy hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sivaslı Kore gazisi vefat etti Sivas’ın Ulaş ...
Elektrik arızasını giderdiler, tipide mahsur kaldılar Sivas’ta elektrik arızasını gideren ÇEDAŞ ekipleri dönüş yolunda tipiye yakalanarak bin 900 rakımlı köyde mahsur kaldılar. Mahsur kalan çalışanlar kısa sürede İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldılar
YEREL HABERLER Elektrik arızasını giderdiler, tipide mahsur ...
Sosyal medyada 'kar' esprisiyle dikkat çeken başkanlar konuştu
YEREL HABERLER Sosyal medyada 'kar' esprisiyle dikkat çeken ...
Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
(Görüntülü) Park halindeki nakliye kamyonu yandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Park halindeki nakliye kamyonu yandı
Yaklaşık 3 asırlıktı, ikiye bölündü Sivas’ta yaklaşık 3 asırlık olduğu düşünülen armut ağacı yıldırım düşmesi sonucu ikiye bölündü
YEREL HABERLER Yaklaşık 3 asırlıktı, ikiye bölündü Sivas’ta yaklaşık ...
Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
Nakliye kamyonu alev alev yandı Sivas’ta park halindeki nakliye kamyonu alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Nakliye kamyonu alev alev yandı Sivas’ta park ...
Park halindeki kamyon alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyon alev alev yandı
Hasta almaya giderken yolda mahsur kaldı, ekipler seferber oldu Sivas’ta hasta almak üzere Hafik ilçesi Bayramtepe köyüne giden ve kardan dolayı yolda mahsur kalan ambulans İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarıldı
YEREL HABERLER Hasta almaya giderken yolda mahsur kaldı, ekipler ...
Koronavirüs hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası, karla mücadele ekiplerinin ...
Ömrünü geçirdiği kütüphaneden emekli oldu, kitaplardan ayrı kalamadı Kemal Çiftçi, 33 yıl boyunca süren kütüphanecilik mesleğinden emekli olmasına rağmen kütüphaneden uzak kalamıyor
YEREL HABERLER Ömrünü geçirdiği kütüphaneden emekli oldu, ...