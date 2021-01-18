Sivas Belediyesi’nden esnafa can suyu

Sivas Belediyesi tarafından, Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaflara can suyu olması amacıyla başlatılan bin 500 TL’lik destekler için başvurular tamamlandı.
Sivas’ta pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara yönelik bin TL destek sağlayan Sivas Belediyesi, yeni bir çalışma ile yardım tutarını bin 500 TL’ye yükselterek başvuruları başvuruları aldı.
Esnaflara yapılması planlanan yeni destek kampanyasına; Okul servisçileri, oyun salonları, çay ocakları, lokal ve çay bahçesi, kıraathane, kafe kafeterya, restoran, lokanta, pastane, okul kantini, internet kafe, nargile salonları, sinema salonları, halı saha ve düğün salonu işletmecileri başvurdu.
Başvuruların incelenmesinin ardından destek ödemeleri banka hesaplarına aktarılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.