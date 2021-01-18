Sivasspor, Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı

DG Sivasspor, defans oyuncusu Barış Yardımcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu Barış Yardımcı ile yolların ayrıldığı anımsatıldı. Açıklamada, "Kulübümüz ile Barış Yardımcı arasındaki 02.09.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Barış Yardımcı’ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.