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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas eksi 12 dereceyle buz tuttu

İHA

Sivas eksi 12 dereceyle buz tuttu

Sivas'ta gece saatlerinde termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Ölçülür hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düştü. Hayat adeta buz kesti, caddeler tamamen boşaldı. Araçlarının camlarının buzla kaplanmasını istemeyen vatandaşlar, camları battaniye ve halılarla kapatarak önlem almaya çalıştı. Soğuk havada çalışmak zorunda olan kuryeler ise soğuk havadan nasibini aldı. Soğuk havanın etkisiyle havaya serpilen sıcak suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü de görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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